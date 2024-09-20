شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بين الفتاة و"شيخ الطريقة التيجانية" أمام النيابة فى تهمتى التحرش والتشهير والان مع تفاصيل الخبر

تواجه نيابة شمال الجيزة المدعي أنه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالفتاة التي نشرت اتهامها له بالتحرش على صفحات التواصل الاجتماعي، ومعها ووالدها لمواجهة كل منهما بالاتهام المنسوب إليه.

جاء ذلك على خليفة اتهامه بالتحرش بفتاة وإرسال صور خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتهم الشيخ الفتاة بالتشهير به أمام جهات التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن .

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.. وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها .. وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه .