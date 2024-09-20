شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 8 ضحايا و59 جريحا جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الصحة اللبنانية تعلن عن 8 ضحايا و59 جريحا جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".