شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التقدم لشغل وظائف وزارة العمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل، ومقره: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر 22609354,22403571، أو مديريات العمل بالمحافظات مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة : www.manpower.gov.eg.

وتلقت وزارة العمل، طلبات من 82 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3744 وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى، وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 .

وأوضحت نشرة التوظيف الدورية وجود فرص عمل جديدة،مُتوفرة في 13 محافظة ،هي: القاهرة، والجيزة ، والقليوبية ، والغربية ، والبحيرة ، والدقهلية،والأسكندرية، والشرقية، والسويس ، والفيوم ، ودمياط ، وبورسعيد ، والمنيا.

وفي تخصصات:أخصائي تسويق ، ومسؤول إئتمان ، ومحاسبين ،و مسؤول شؤون إدارية ، و أخصائى hs5 ، ومدير مالى ، ومدير تسويق عقارى ، ومدرسين علوم ورياضيات ، ورسام هندسى ميكانيكى ، ومشرف حركة ، وأخصائى نظم معلومات ، ومشرف موقع ، ومشرف عام ، وصيدلي ، ومساعد صيدلى ، وبائعين، وأخصائى سلامة وصحة مهنية ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة ، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.