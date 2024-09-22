أخبار مصر

مزاد على لوحة معدنية مميزة تحمل أرقام "ع ص- 333" سعرها وصل 350 ألف جنيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد على لوحة معدنية مميزة تحمل أرقام "ع ص- 333" سعرها وصل 350 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:44 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، منها لوحة تحمل رقم (ع ص- 333) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص، وسعرها وصل حتي الآن 350 ألف جنيه.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements