شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يهنئ الدكتورة فاطمة عنتر الواعظة بوزارة الأوقاف لتكريمها من رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهاني إلى الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري الواعظة بوزارة الأوقاف، لتكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. ويعبر المجلس القومي للمرأة عن فخره بهذا التكريم الهام للدكتورة فاطمة عنتر تقديرا لجهودها فى نشر سماحة الإسلام الوسطي وتوعية النشء والشباب والفتيات والسيدات بقضايا المجتمع ، كما يعد هذا التكريم تكريما لجميع الواعظات .



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