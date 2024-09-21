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المجلس القومى للمرأة يهنئ الدكتورة فاطمة عنتر الواعظة بوزارة الأوقاف لتكريمها من رئيس الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهاني إلى الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري الواعظة بوزارة الأوقاف، لتكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

ويعبر المجلس القومي للمرأة عن فخره بهذا التكريم الهام للدكتورة فاطمة عنتر تقديرا لجهودها فى نشر سماحة الإسلام الوسطي وتوعية النشء والشباب والفتيات والسيدات بقضايا المجتمع ، كما يعد هذا التكريم تكريما لجميع الواعظات .


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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