شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الأفريقية للكبد: مصر قضت على البلهارسيا بعلاج بسيط من 4 أقراص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الأفريقية لأمراض الكبد، خلال مؤتمر الجمعية المنعقد حاليا بالقاهرة، إننا قضينا على البلهارسيا من خلال الأقراص بعد أن كانت تصيب أكثر من 30% من المصريين بالقرى والريف، مؤكدة أن مصر تمثل قوة العلماء بالنسبة للدول المجاورة والدول الأفريقية وتدريب الأطباء فى القارة الأفريقية مهم جدا للاستفادة من التجارب المصرية فى القضاء على فيروس سى وأيضا القضاء على البهارسيا، لأنه يدعم موقف مصر كدولة رائدة فى المنطقة وهذا مهم جدا

وأشارت إلى أنه تم عقد جلسة خاصة عن البلهارسيا، موضحة أن مصر قضت على البلهارسيا رغم أنها مازالت منتشرة فى أفريقيا وبأعداد كبيرة جدا لأنهم لم يطبقوا الإجراءات الوقائية كما فعلت مصر من تنظيف المياه وتطبيق إجراءات مكافحة المرض وتوفير العلاج بالأقراص، والذى قضى على البلهارسيا هو علاج بسيط بالأقراص من خلال كورس مكون من 4 أقراص، وتكراره لمدة محددة ليتم القضاء على المرض نهائيا للمريض وهذا المرض موجود من آلاف السنين من 3000 عام .



وقالت، إنه تم تاسيس الجمعية الأفريقية لأمراض الكبد وأصبحنا جمعية تضاهى الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية ونحن نمثل القارة الأفريقية وهى الجمعية الوحيدة التى تمثل القارة الأفريقية، موضحة ان المؤتمر شارك فيه 48 دولة من افريقيا والدولة الأوروبية و المتخصصين فى مجال أمراض الكبد، موضحة ان المؤتمر يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد وتحت رعاية كلية الطب جامعة عين شمس واشكرها على دعمها الدائم للمؤتمر، مشيرة إلى أن لدينا مشروع جديد فى ملاجىء الأيتام لرعاية الأطفال، وعمل ملفات لهم فالمجتمع المدنى مهم فى دعم الحكومة، مشيرة إلى أن هناك تعاون مع الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد، والجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد والاتحاد الدولى للقضاء على فيروس بى، والصندوق الدولى للالتهاب الكبد، وهو موجود فى سويسرا وأيضا يوجد معنا الاتحاد الدولى للفيروسات الكبدية.



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