شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام الخريف.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 والصغرى 23 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 22 سبتمبر 2024، أول أيام فصل الخريف، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطبًا ليلًا، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدًا نشاط للرياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، موضحة أن سرعة الرياح (50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (2:5:2) متر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27.

يُذكر أن الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة لينتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.