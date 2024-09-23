هل متحور كورونا يمثل خطرًا كبيرًا؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا لا يستدعي القلق أو الهلع، مشيرًا إلى أن الفيروس أصبح جزءًا من حياتنا ويتطور باستمرار عبر ظهور متحورات جديدة.

وأوضح "حسني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد يتميز بسرعة انتشار أكبر مقارنة بالمتحورات السابقة، إلا أنه لا يسبب أعراضًا شديدة أو مضاعفات خطيرة في الغالب، ويمكن علاج الحالات المصابة بسهولة، ولا تتطلب عادة الدخول إلى المستشفى.

ونصح الدكتور حسام حسني كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا، خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك لتعزيز مناعتهم وحمايتهم من الإصابة بأي نوع من العدوى التنفسية.

كما شدد رئيس اللجنة العلمية على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية العامة التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس.