شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تستقبل الطلاب لليوم الثالث على التوالى فى إطار خطة الحضور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على استقبال الطلاب لليوم الثالث على التوالى، بالعام الدراسى الجديد، فى إطار خطة وجداول المدارس لحضور الطلاب بالعام الدراسى الجديد، موضحة أن المديريات وضعت جداول حضور للطلاب تتضمن دخول واستقبال الطلاب على مدار الأسبوع الحالى لخفض الكثافة الطلابية ودخول الطلاب بشكل منتظم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، على أن الواجب المنزلي للطلاب بالصفوف المختلفة سيكون موحدا على مستوى جميع المدارس، وكذلك التقييم الأسبوعي والملخصات، والتي يتم بثها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما وجه الوزير بمتابعة موجهى عموم المواد الدراسية أداء الواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين، كما نوه الوزير عن أنه سيتم عقد اجتماع مجمع لكل الموجهين العموم بعد دخول المدارس بأسبوعين لمناقشة كل الأمور التي تعمل على تطوير العملية التعليمية وعلاج أي تحديات.