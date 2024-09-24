ميرنا وليد - بيروت - ديمة الجندي الممثلة التي بدا من الواضح موهبتها الكبيرة وادائها القوي المحبب فجعلاها تحقق شهرة كبيرة في العالم العربي، برزت في العديد من الأعمال، نذكر: باب الحارة، صبايا، العراب تحت الحزام، قلم حمرة، اهل الغرام، وايضا ظهرت مؤخرا في مسلسل ولاد بديعة ومسلسل ع أمل اللذين عرضا في موسم رمضان الماضي.
موقع الخليج 365 التقى بالممثلة السورية ديمة الجندي وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عودة الممثل السوري تيم حسن الى المشاركة في الأعمال السورية خلال موسم رمضان المقبل بعد مسلسل الزند الذي عرض قبل العام الماضي، وعن اعمالها المقبلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ديمة الجندي تعلّق على مشاركة تيم حسن في الدراما السورية وهذا ما كشفته عن جديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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