شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بالمملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط الاختبارات

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الدمام - شريف احمد - تبدأ اليوم الثلاثاء، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446 هـ في جميع مدارس المملكة، وتشمل هذه الاختبارات الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.وأكدت وزارة التعليم أن الاختبارات ستتم خلال اليوم الدراسي المعتاد، دون التأثير على سير الأنشطة التعليمية الأخرى.وشددت على ضرورة الالتزام بجدول الاختبارات المعتمد، وتسجيل الدرجات عبر نظام نور الإلكتروني فور انتهاء كل يوم دراسي، مع متابعة دقيقة لحالات الغياب.وفيما يخص الأعذار المقبولة للتغيب، أوضحت الوزارة أنه يجب تقديم تقارير طبية موثوقة أو وثائق رسمية داعمة في حالات الأعذار الإنسانية.وأشارت إلى أنها ستتعامل بمرونة مع الظروف الطارئة، مثل الحوادث المرورية، بعد تقديم ما يثبتها.وأكدت الوزارة أن الحالات الاستثنائية التي لا تشملها الأعذار المذكورة ستتم دراستها بعناية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي مصالح الطلاب وتحقق العدالة.