عامل يقود عصابة الشرطة المزيفة لسرقة إيراد شركة أدوية بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضائقة مالية مر بها عامل في شركة أدوية دفعتها للتخطيط لسرقة الإيراد واستعان بـ7 آخرين ادعوا أنهم رجال شرط واستولوا على المبلغ بنطاق مركز كرداسة لكن المباحث كشفت المستور.

تلقى مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من مسئول خزينة وسائق يعملان بإحدى شركات الأدوية أنه حال سيرهما بسيارة ملك الشركة وبحوزتهما مبلغ مالى خاص بالشركة لتوريده لإحدى شركات الأدوية الكائنة بمحافظة الإسكندرية، فوجئا بـ4 أشخاص مستقلين سيارة "ميكروباص" باستيقافهما مدعين أنهم رجال شرطة واصطحابهما، ولستقل أحدهم السيارة الخاصة بالمبلغين، وعقب ذلك تركوهما وأثناء عودتهما مترجلين عثرا على سيارة الشركة بأحد الطرق واكتشفا سرقة المبلغ المالي منها.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت إلى تورط 8 أشخاص من بينهم عامل بالشركة محل البلاغ وتمكن المقدم محمد سعودي رئيس المباحث من ضبط 7 متهمين بحوزتهم سيارتين "ميكروباص" ومركبة "توك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقر العامل باستغلال طبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بمواعيد توريدات المبالغ المالية ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع الآخرين على ارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.