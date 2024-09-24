بخصومات تصل 50%.. 40 دار نشر تشارك في افتتاح أول معرض للكتاب بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة الصحفيين، في بيان لها، أن خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، يفتتحان النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب الأربعاء 25 سبتمبر الساعة 1 ظهرًا في الدور الرابع بمقر النقابة.

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن المعرض يستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً عدا الجمعة.

وقال النقيب، إن عدد دور النشر المشاركة في المعرض يبلغ 40 دار نشر مصرية تقدم خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.

ووجه النقيب الشكر لمجلس إدارة اتحاد الناشرين برئاسة فريد زهران، مشيرا إلى أن المعرض نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة، والاتحاد لتوفير عددٍ من الخدمات المشتركة لأعضاء النقابة، وأعضاء الاتحاد.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، إنه تم تجهيز الدور الرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.

وأضاف أن النقابة تستعيد دورها الريادي كمنبرًا ثقافيًا لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب والفترة القادمة.

وأكد محمود كامل وكيل النقابة، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أنه سيقام على هامش المعرض عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية.

وقال كامل، إن يوم الافتتاح 25 سبتمبر يشهد عقد مؤتمر صحفي الساعة 3 عصرًا لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، إذ تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني، بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي، وتعلن نقابة الصحفيين خلال المؤتمر لكل العالم عن حملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية.

وأضاف كامل أن فعاليات اليوم الأول تشهد عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة" الساعة 5 عصرًا، والفيلم من إنتاج القناة الوثائقية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم وبعض المشاركين فيه.

يُوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

ويرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين في حق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948م.

ومن المقرر أن يعلن عن فعاليات اليوم التالي يوميًا في بيان صحفي ضمن برنامج "فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب".