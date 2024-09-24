ضبط مخزن في طنطا لإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية باستخدام علامات تجارية كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تمكَّن جهاز حماية المستهلك من ضبط مخزن بمركز طنطا بمحافظة الغربية، لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، في عبوات أخرى سارية الصلاحية، مُستخدمًا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكل مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وغير المُطابقة للمواصفات، وتطبيق القانون حِيال المخالفين.

وقام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بشن حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بمنطقة نيفيا بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية، استهدفت أحد المخازن التي تعمل في إعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى مدون عليها تاريخ صلاحية سارٍ، مُستخدمًا في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق؛ تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخرى .

وأسفرت التحريات والمعلومات الواردة للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود أحد المخازن غير المُرخصة تقع بمنطقة نيفيا/ مركز طنطا بنطاق محافظة الغربية، تقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى مدون عليها تاريخ صلاحية جديد وسار، مُستخدمًا في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق .

وعقب تقنين الإجراءات، وفور التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة للفرع، تم تشكيل حملة مُكبرة من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ وفرع الجهاز بمحافظة الدقهلية ومأموري الضبط القضائي بالفرعَين، باستهداف المنطقة محل الواقعة، وبمواجهة المسؤولين عن المنشأة سالفة البيان، عن الواقعة، أفاد أنه يقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى مدون عليها تاريخ صلاحية سارٍ؛ تمهيداً لطرحها في الأسواق، مُستخدمًا في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط كميات كبيرة من (المبيدات الزراعية لمكافحة الحشرات والأمراض النباتية) مجهولة المصدر، والتي تُمثل خطرًا على المستهلكين، قبل تداولها بالأسواق، وتم ضبط الأدوات والمعدات المُستخدمة في إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة كالآتي:

- ضبط 2 طن مسحوق أحمر غير مدون عليه أي بيانات .

- ضبط 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وزن العبوة 1ك، يإجمالي وزن نصف طن .

- ضبط 80 عبوة روفرال 50% منتهية الصلاحية .

- ضبط 150 عبوة مبيدات رش بلاستيك تُستخدم في التصنيع .

- ضبط الأدوات المُستخدمة في إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي.

- ضبط 1000 كيس (فارغ ) مدون عليها تاريخ صلاحية سارٍ وأسماء منتجات شهيرة .

- ضبط 1000 عبوة فارغة (بلاستيك غير مدون عليها أية بيانات).

- وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لملاحقة المخازن والمنشآت التجارية المخالفة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق، أخذاً في الاعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة .

لافتا إلي أن هناك توجيهات واضحة ومحددة لأعضاء الجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة مواصلة الحملات الرقابية والانتشار الميداني بالأسواق والتأكيد علي متابعة الأنشطة التجارية كافة لتحقيق الإنضباط بالأسواق ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات.

- وأشار السجيني ،إلي ضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين ،مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرا علي مُستخدميها ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .

- ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي اضغط هنا