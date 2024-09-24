مبادرة "بداية".. توفير بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر منافذ قطاع الثروة الحيوانية المتحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، بتوفير وضخ كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة؛ لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وأكد د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر ١٥٠ جنيهًا للكرتونة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية.

واشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكل ما تحتاج إليه الأسرة المصرية، وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.