شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي وفد مصر للسياحة وحزب حماة الوطن بشأن مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، اللواء عبد الفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، يرافقهما السيد أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة، والعميد مهندس مدحت فؤاد حنا، والدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم الحزب، والنائبة مرثا محروس، والسيدة لمياء همام مدير مبيعات الشركة.

تم خلال اللقاء استعراض موضوع الترويج السياحي لمسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة مصر للسياحة وحزب حماة الوطن للترويج للمسار داخليًّا وخارجيًّا، على خلفية الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير نقاط المسار والاستثمار السياحي له.

وأكد قداسة البابا خلال اللقاء على أن زيارة العائلة المقدسة لمصر لها أهمية خاصة على الصعيد الكنسي، حيث أن الكنيسة القبطية تحتفل في شهر يناير من كل عام بعيد خروج العائلة المقدسة من أرض فلسطين، هربًا من وجه هيرودس الملك الطاغي. ثم تحتفل للمرة الثانية أول يونيو بوصول العائلة المقدسة إلى أرض مصر. ونوه إلى أن الكنيسة في المناسبتين تصلي بلحن الفرح، وأن مجئ السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصر حدث هام ذكر في الكتاب المقدس. ولفت إلى هناك ثلاث آيات توثق ملامح الزيارة بصفة أساسية، وهي:

- "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (سفر إشعياء 19: 25).

- "مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْنِي" (سفر هوشع 11: 1).

- "فِي ذلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ" (سفر إشعياء 19: 19).

وأضاف قداسته: "إن العائلة سارت في مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها، ومكثت فيها أكثر من ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذا المسار في مصر يعد ميزة تنافسية، وأنه يتميز أيضًا بأن له شق نهري وآخر بري.

وناشد قداسته أن توضع في المناهج التعليمية للأطفال تلك الحقبة الهامة من تاريخ مصر والتي تتضمن زيارة العائلة المقدسة لمصر، وتاريخ الكنيسة القبطية العريقة وتاريخ الرهبنة التي انطلقت من مصر إلى العالم كله، حيث أن أول دير في العالم هو دير القديس الأنبا أنطونيوس الموجود في البحر الأحمر، وأول راهب هو القديس أنطونيوس المصري، الذي ينتمي لمحافظة بني سويف.

وشدد البابا على أن هناك ضرورة لعمل توعية كاملة شاملة لتعريف المصريين بأهمية تاريخ مصر وتميزها عبر العصور.

ومن جهته أشار اللواء طارق نصير إلى اهتمام الدولة الكبير بتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة ورفع كفاءة الأماكن المحيطة به، إلى جانب عمل توعية من خلال أفلام وثائقية.

فيما أكد اللواء عبد الفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، على أن وجود مسار العائلة المقدسة في مصر يمثل حالة فريدة تختص بها مصر، لافتًا إلى أن الشركة قامت بعمل توثيق كامل لنقاط الزيارة وعمل اللوجستيات اللازمة للأفواج السياحية لزيارة النقاط النهرية والبرية بكل سلاسة، وكذلك عمل برامج متنوعة للرحلات، كما أن الشركة بدأت في الترويج للمسار بالتنسيق مع المحافظات التي توجد فيها نقاط من المسار، وأيضًا مع مؤسسات الدولة المختلفة للغرض ذاته.

وعلق قداسة البابا مشيدًا بهذه الجهود من قبل الدولة والحزب والشركة وكافة الكيانات المعنية، مشددًا على أن الكنيسة على استعداد كامل للمساعدة في هذا السياق بكل السبل المتاحة لديها، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الآباء مطارنة وأساقفة ايبارشياتنا بالخارج لدعم هذه البرامج من خلال تنسيق لقاءات لتلك الإيبارشيات مع شركة مصر للسياحة.

وفي الختام أهدى اللواء عبد الفتاح صفوت درع شركة مصر للسياحة لقداسة البابا تقديرًا له.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والقس فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر المنوط بهما متابعة ملف الترويج لمسار العائلة المقدسة داخل وخارج مصر.