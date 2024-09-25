شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون "بريكس" يستعرض جهود مصر فى توفير خدمات الطب النفسى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تليفزيون "بريكس" الضوء اليوم الأربعاء، على الجهود التى تبذلها مصر لتوفير خدمات الصحة النفسية لكبار السن، والتوعية بمرض الزهايمر.

وأشار التليفزيون - في سياق تقرير- إلى قيام وزارة الصحة والسكان في مصر بتقديم أكثر من 15 ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية للطب النفسي للمسنين بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة كبار السن، تخطط وزارة الصحة لافتتاح مستشفى جديد للطب النفسي لكبار السن في المدينة الطبية بالعلمين الجديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا.

كما يقوم قسم الطب النفسي لكبار السن بالأمانة العامة للصحة النفسية بإجراء برامج تدريبية خاصة للأطباء وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والممرضات القائمين على رعاية المرضى المسنين، وذلك لتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

جدير بالذكر أن مرض الزهايمر هو ضمور في خلايا المخ السليمة ينتج عنه تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية والذهنية، وهو يصيب النساء بنسبة أعلى من الرجال.

