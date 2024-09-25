أخبار مصر

توضيح بشأن واقعة القبض على "كائن النوتيلا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

حرصا على احترام القيم والمبادئ الإخلاقية والمهنية، التي تلتزم بها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام ومواقعها المتعددة وعلى رأسها موقع الخليج 365؛ يجب التوضيح والاعتذار عن خطأ غير متعمد تم الوقوع فيه من خلال نشر خبر يتعلق بالقبض على كائن النوتيلا، حيث حدث لبسًا غير مقصود عند اختيار الصورة المتعلقة بالخبر، ونشر خطأ صورة الأستاذة سهيلة هاني، بدلا من صاحبة الواقعة.

ويؤكد الخليج 365 حرصه على رد اعتبار الأستاذة سهيلة هاني، ويؤكد أنها لا علاقة لها بهذا الخبر من قريب أو بعيد؛ لذا لزم التوضيح والاعتذار مع حذف المادة المنشورة بشأن الواقعة؛ ومعاقبة المسؤل عن هذا الخطأ بمنتهى الحسم والمهنية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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