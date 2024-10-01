من ابن الزمالك إلى أنا الأهلي انت مين.. تناقضات نجوم القطبين (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دائما ما تشهد البرامج الرياضية العديد من التصريحات المتناقضة من لاعبي كرة القدم المصرية، وتحديدا الأهلي والزمالك، مما يتسبب لهم بإحراج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وآخر من تناقضت تصريحاته بين لاعبي القطبين هو نبيل عماد دونجا، عندما حل ضيفا على قناة "إم بي سي مصر" وأوضح أن والده المتوفي كان ينتمي لنادي الزمالك.

وأثناء فترة دونجا مع بيراميدز حل ضيفا على قناة "أون تايم سبورتس"، وقال إن والده ينتمي لنادي الأهلي، كما قال نفس الحديث عبر قناة "إم بي سي مصر" مع المذيع مهيب عبد الهادي.

عبد الله السعيد من "أنا أهلاوي" إلى "سأختار الزمالك" خلال 6 سنوات

وظهر عبد الله السعيد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي عُرض خلال شهر رمضان 2024.

وخلال اللقاء سأل رامز عبد الله "لو كان جالك نفس عرض الزمالك من الأهلي كنت هتختار مين"، ليرد اللاعب: "سأختار الزمالك".

وفي عام 2018 استضاف رامز جلال عبد الله السعيد في برنامج "رامز تحت الصفر"، وكان لاعبا في نادي أهلي جدة السعودي.

وحينها وجه رامز للسعيد سؤال "أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟"، ليجيب عبد الله: "أهلاوي".

ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي في موسم 2018/19 وانضم إلى أهلي جدة السعودي، ثم انضم إلى بيراميدز في نفس العام، وانضم للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية 2023/24.

رحلة كهربا من "انا ابن نادي الزمالك لـ "أنا الأهلي أنت مين؟".

وسبق لكهربا أن قال في أحد البرامج الترفيهية والتي جمعته مع شيكابالا وعمر جابر: "انا ابن نادي الزمالك، وزملكاوي ابا عن جد".

وفي عام 2017، حل كهربا ضيفا على قناة "دي إم سي" وقال ردا على سؤال أنت أهلاوي ولا زملكاوي: "بدأت حياتي في الأهلي وانتقلت لإنبي ثم إلى الزمالك، جماهير الزمالك تساندني، والزمالك من صنع اسم كهربا، وجماهير الأهلى تحبني".

وأثناء فترة كهربا مع الزمالك، قال في تصريحات لقناة "النهار" عندما تم سؤاله عن أحد احتفالاته أمام الزمالك: "لما جبت جول قلعت القميص وقولت أنا الأهلي انتوا مين؟، عشان قبلها بشوية سبوني بوالدتي، بس ربنا كرمني ورديت في الملعب".

وأضاف: "احسن حاجة حصلتلي في حياتي أني روحت الأهلي، وأنا أهلاوي من ساعة ما كنت في الزمالك".

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