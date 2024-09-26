شروط وحالات الجمع بين أكثر من معاش لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحالات التي يُسمح فيها لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش.

وبحسب نص المادة 25 من القانون، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو أكثر من المعاشات المستحقة دون قيود، بناءً على ترتيب الأولويات التالي:

المعاش المستحق عن الشخص نفسه.

المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

المعاش المستحق عن الوالدين.

المعاش المستحق عن الأولاد.

المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

شروط الجمع بين المعاشات:

فئة الأزواج: يحق للشخص ذو الإعاقة الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى أي معاشات أخرى حسب الأولوية المذكورة، دون قيود.

فئة الأولاد: يمكن للأبناء ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم، وأي معاشات أخرى حسب الأولويات المذكورة، دون قيود.

كما يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة والدخل الناتج عن العمل أو المهنة دون حدود. وتتحمل الخزانة العامة أي فروقات مالية ناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة لضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم.