قومي المرأة يشيد بمسلسل "برغم القانون" ويشكر القائمين عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل "برغم القانون" الذي يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها في حالة غياب واختفاء الزوج وحقوقها الاجتماعية والقانونية، ويعرض حاليا على قنوات ON ومنصة WATCH IT الرقمية.



وأعربت الدكتورة سوزان القليني مقررة لجنة الإعلام بالمجلس في بيان أصدرته، الجمعة، عن بالغ سعادتها وفخرها لما تشهده الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة من تخصيص أعمال درامية لمناقشة قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها لرفع الوعى المجتمعى بها، مما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية في دعم تمكين وحماية المرأة المصرية.



كما أعربت عن خالص تمنياتها بنجاح المسلسل وأن يسهم بدوره فى مواجهة التحديات التي تعانى منها المرأة، متمنية بأن نشهد المزيد من الأعمال الدرامية التى تناقش قضايا المرأة.



وأشارت الدكتورة سوزان القليني إلى أن لجنة الرصد بالمجلس اصدرت تقريرا حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة ، وأبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.



ووجه المجلس الشكر والتقدير لجميع القائمين على المسلسل، لاهتمامهم وإقدامهم على تقديم هذا المسلسل الهام والهادف الذى يرصد معاناة المرأة فى حالة غياب الزوج بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها ومنها أعباء التعامل مع الإجراءات القانونية.



كما وجه المجلس الشكر والتقدير لجميع بطلات وأبطال المسلسل، مشيدا بأدائهم المتميز، وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التى استطاعت التعبير عن مدى معاناة المرأة والتحديات الكبيرة التى تواجهها فى حالة غياب الزوج.



يذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.