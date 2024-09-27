التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة مصوغات مذيعة شهيرة في الشيخ زايد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد عن الملابسات الكاملة لسرقة مذيعة بعد فقدانها مصوغات ذهبية من سيارتها.

وأشارت التحقيقات التي أُجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إلى أن مذيعة بإحدى القنوات أثناء توجهها إلى أحد المطاعم الشهيرة فقدت "غويشة"، وقامت بإبلاغ الشرطة عن اختفاء مصوغاتها من السيارة. وأضافت التحقيقات أن تحريات مباحث الجيزة توصلت إلى أن سائق سيارة المذيعة استولى على "غويشة" سقطت منها أثناء تواجدها بالسيارة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق لمواجهته بما توصلت إليه التحريات، وقررت النيابة العامة بالشيخ زايد حجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات حول مدى تورطه في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من مذيعة شهيرة، تفيد بتعرضها لواقعة سرقة، إذ سُرقت مشغولاتها الذهبية من داخل سيارتها بالشيخ زايد.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها.