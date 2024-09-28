بـ 5 مليون جنيه.. ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 70 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من 5 عناصر إجرامية، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 70 كيلو جرام.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ 5 ملايين و 600 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.