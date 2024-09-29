شكرا لقرائتكم خبر عن خريجات كلية الشرطة يشاركن فى عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

شاركت عناصر الشرطة النسائية فى العروض أمام الرئيس السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.