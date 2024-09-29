شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب بلايستيشن ومسابقات شطرنج بمهرجان استقبال طلاب جامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان استقبال الطلاب الجدد بجامعة عين شمس، جناحا خاصا بالألعاب الترفيهية ألعاب البلاي ستيشن مجانا للطلاب، فضلا عن مسابقات بين الطلاب فى الشطرنج.



وتواصل جامعة عين شمس، لليوم الثانى على التوالى، استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الاجتماعى المركزى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ويتضمن مهرجان استقبال الطلاب الجدد العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الخميس 3 أكتوبر 2024، وذلك بحرم الجامعة الرئيسى وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الإحتفالات الكبرى .

ويشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة فى جامعة عين شمس، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، و باللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما يتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق جهود الجامعة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.



العاب البلاي ستيشن مجانا للطلاب



جناح خاص بالالعاب الترفيهية