شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يشيد بمشاركة العنصر النسائي بحفل خريجى أكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

يشيد المجلس القومي للمرأة بمشاركة عناصر الشرطة النسائية في العروض التى أقيمت ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من دفعات أكاديمية الشرطة، صباح اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

ويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير والامتنان للواء محمود توفيق وزير الداخلية لسعى الوزارة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والمشاركة في المهام القتالية واتاحة الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف.

كما يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى الى أوائل الطالبات الخريجات من كلية الشرطة واللاتى تم تكريمهن اليوم من السيد رئيس الجمهورية ، متمنيا لهن المزيد من التفوق والنجاح.

وقد أدى خريجو كلية الشرطة 2024 اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور شارك طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة في استعرض قدراتهم في التدخل السريع والتدريبات القتالية والتعامل بدقة مع حافلة تضم عناصر خارجة عن القانون والسيطرة، وقدمت عناصر الشرطة النسائية خلال العرض تدريبات قوية ومتميزة ، شملت القفز من مسافات كبيرة والذي يعكس قدرة المرأة علي اقتحام جميع المجالات وفرض تميزها ونجاحها.