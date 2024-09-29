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حزب الله: استهدفنا تحركات لجنود الاحتلال فى مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 29 سبتمبر 2024 01:54 م

قال حزب الله إننا استهدفنا تحركات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لا سيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفع مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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