شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم نجل الزميل عبدالحليم سالم.. السفيرة الأمريكية تكرم أوائل الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج اليوم بأوائل الثانوية العامة في مصر لعام 2024، ومن بينهم ابن الزميل باليوم السابع الكاتب الصحفي، عبد الحليم سالم.

وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال كلمتها للاحتفال بالأوائل "أنا من العراق لكن عشت كل حياتي في أمريكا وعندما كنت صغيرة قال لي أبي إن أهم شيء هو التعليم لأنه البنية الأساسية".

وأضافت السفيرة مصطفى جارج: "أنا فخورة بإنجازاتكم وواثقة من إمكاناتكم غير المحدودة. أنتم مستقبل مصر. دعونا نستمر في التعلم من بعضنا البعض. دعونا نجد حلولاً جديدة ونبتكر معًا. ودعونا نواصل الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في المستقبل، لأن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تعني النجاح المشترك لنا جميعًا."

وتقدمت بالشكر لوالدها ووالدتها لأنهما استثمرا في تعليمها وتقدمت بالشكر كذلك لآباء وأمهات المتفوقين في الثانوية العامة.



وأكدت أن هذه مجرد البداية لرحلتهم مشددة على دعم أمريكا للتعليم والشباب المصري.

وأضافت أن هناك حوالي27 ألف مصري شاركوا في برامج التبادل منذ عام 1946.

وتمثل الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر التبادل التعليمي والمهني الذي يساهم في مستقبل أكثر نجاحًا لشعبي البلدين

وسمح هذا الحدث لهؤلاء الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم بلقاء قادة الأعمال الأمريكيين ورؤساء الجامعات ومسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستكشاف فرص العمل والتبادل التعليمي في المستقبل.

وشهد الحدث ختام معسكر القيادة الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة يومين للطلاب الأوائل في الثانوية العامة. وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية حول القيادة والعمل الجماعي واحترام وجهات النظر المختلفة وأساليب الاتصال ورواية القصص. كما تمت دعوة الطلاب إلى السفارة الأمريكية للتعرف على فرص التبادل التعليمي وبرامج اللغة الإنجليزية والموارد المجانية للغة الإنجليزية من المركز الأمريكي في القاهرة.



نجل عبد الحليم سالم والسفيرة الأمريكية



السفيرة الأمريكية