شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مشاركة الجامعات فى مبادرتى بداية جديدة و100 يوم رياضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن منظومة التعليم العالى فى مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تضم مسارات تعليمية متنوعة وهى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة والجامعات التكنولوجية، لتسقبل أكثر من 3.5 ملايين طالب فى العام الجامعى الجديد.

وقال وزير التعليم العالى فى تصريحاته، إن الجامعات استعدت للمشاركة في مبادرة "100 يوم رياضة"، والذى يتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية وبداية العام الدراسي الجديد)، ومن المستهدف تخصيص 30 دقيقة لممارسة الرياضة وأنشطة متنوعة ومختلفة كل يوم، كما أنه من المُستهدف مُشاركة نحو 50 جامعة على الأقل بنحو 10 آلاف طالب وطالبة في كل جامعة مُشاركة، مؤكدا أن المبادرة فرصة لكل طالب وطالبة لاستكشاف مهارات جديدة، وبناء صداقات، وتحقيق إنجازات رياضية تُضيف إلى مسيرتهم الأكاديمية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى استعداد الجامعات للمُشاركة في مبادرة "اتعلم بصحة" وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالتنمية البشرية و انطلاق المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) ، حيث ان وزارة التعليم العالي سوف تشارك من خلال الجامعات ببرامج للمشاركة المجتمعية الشاملة من خلال قوافل طبية والتوعية ضمن مبادرة بداية على مستوى المحافظات والإقاليم السبعة .



وأكد وزير التعليم العالى، أن للجامعات دورا فاعلا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى من خلال دور المجلس التنفيذي والتحالفات الإقليمية السبعة فى مواجهة التحديات التي تواجه كافة الإقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تفعيل دور البحث العلمى فى تقديم الابتكارات التي تضيف إلى الاقتصاد القومى وتحد من الاستيراد.



ووجه وزير التعليم العالى ، الطلاب المستجدين بالجامعات بضرورة استغلال الجامعة ، أذ أنه بجانب العملية التعليمية على الطالب استغلال الجامعة وكل الفرص المتاحة لتنمية المهارات والانخراط والمشاركة فى الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعات للمساهمة فى بناء شخصية الطالب.

وبدوره قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعات استعدت بخريطة للأنشطة الطلابية ، تضم كافة أشكال الرياضة والثقافية والفنية إضافة إلى تفعيل دور مراكز التميز لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم ، بالإضافة إلى دور مراكز التطوير المهنى فى تنمية مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بريادة الأعمال فى كافة الجامعات والمعاهد.



وأشار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، إلى المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم العالى من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية Gen z ، وهى أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، وضرورة الاشتراك فى كافة الأنشطة الطلابية لاكتشاف مواهب الطلاب.



وفى نفس السياق، قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن منظومة التعليم الجامعى فى مصر تستقبل هذا العام أكثر من 3.5 ملايين طالب وطالبة ، موضحا أن العام الجامعى الجديد يشهد حزمة من البرامج الدراسية المتنوعة حيث توفر الجامعات الحكومية أكثر من 400 برنامج بينى بنظام الساعات المعتمدة تتسق مع الشريك الصناعى ومتطلبات مجالات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، بما يتيتح الفرصة أمام الطلاب لاختيار تخصصات مختلفة ومتنوعة تساعد على التوظيف وتطوير الذات.



وقدم الدكتور مصطفى رفعت خلال تصريحات لـ" الخليج 365" مجموعة من النصائح للطلاب الجدد بالجامعات، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات لديه استراتيجية تعتمد على تنمية البرامج الدراسية سواء التخصصات أو المرونة وتدويل البرامج والنظر عن قرب لمحور بناء الانسان الذى هو من ضمن أولويات القيادة السياسية ويقدم المجلس من خلال الأنشطة الطلابية خريطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، وعلى الطلاب الجدد الإطلاع على المنصة الموجودة بموقع المجلس الأعلى للجامعات والمتاحة للجامعات والطلاب للتعرف على الأنشطة الطلابية والتي تتيح خريطة الأنشطة فى صورة جدول شهرى مستقبلى للتيرم الدراسى بالكامل ، وتعاون بين الجامعات على مستوى الجمهورية سواء فى الأنشطة الحالية والمستقبلية ، مشيرا إلى الاهتمام بتخريج طالب متكامل يدرس النواحى العلمية وفى نفس الوقت يشارك زملاءه فى الأنشطة التعليمية والرياضية، ومنها أنشطة تكون الشخصية وتزيد من الانتماء والثقافة وتعريف الطالب عن الوطن وتعريفه المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.



وتابع الدكتور مصطفى رفعت، أن منصة الأنشطة الطلابية بها كتاب " من أنا" وهو كتاب متاح أونلاين ، مشيرا إلى أنه تم توجيه الجامعات لتوجه الطلاب بالإطلاع على الكتاب الذى تم اعداده بصورة مبسطة تصويرية لتعريف الطالب بتاريخ مصر من أول مهد الحضارة وأن مصر أم الدنيا والحضارة الفرعونية وأبرز الملوك مرورا بالحقب التاريخية التي مرت بها مصر حتى الدولة الأسلامية وأبرز الشخصيات الجامعية فى مصر وعلماء مصر مثل نجيب محفوظ وأحمد زويل والقادة السياسيين فى مصر ثم إنجازات الجمهورية الجديدة التي شهدت بناء العاصمة الإدارية وقناة السويس لتعريف الطالب بهوية مصر بصورة جاذبة وكتابات مختصرة عن الدولة المصرية.



ونصح أمين المجلس الأعلى للجامعات، الطلاب أن المرحلة الجامعية مرحلة عمرية مختلفة عن التعليم قبل الجامعى حيث أن الطالب يجد نفسه فى مرحلة أكثر توسعا فى التعليم ومختلفة عن المدرسة التي كانت مرحلة تلقين وإلمام بمعارف وثوابت لبناء الأسس لكن المحاور التعليمية والابعاد فى الجامعة محاور إلى حد ما تبنى جدارات لدى الطلاب ليس مخرجات تعلم ثابتة لأنه تربى للطالب أساليب التفكير النقدى لأن العصر الحالي يشهد تغيرات سريعة فى كل أنماط الحياة ، وعلى الطلاب الاطلاع بشكل مستمر بعيدا عن الواقع العلمى الذى تخصص فيه بمسافات، الجامعات تعلم الطالب البحث عن المعلومة وتحليلها ومناقشتها وتقييمها ، وأن مرحلة الجامعة بها تفكير وانفتاح للتفكير النقدى والتحليلى وهى مرحلة هامة حتى نكون أمام جيل مطلع وشغوف للتعرف على الجديد فى كل مجال فى ظل تقدم الذكاء الاصطناعى تغير فى مجالات سوق العمل اذ أن السنوات القادمة القريبة ستشهد اختفاء مجالات فى سوق العمل وظهور مجالات أخرى، وتخصصات موجودة وتغيير فى خريطة وظائف المستقبل وهذا يجعلنا نؤكد تخريج طالب لديه قابلية للتغير والتنوع فى العلوم لبناء وتسليح نفسه بالمعارف الجديدة التي تقتضيها المتغيرات فى سوق العمل .

ولفت الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس حاليا فى عدة ملفات، ومنها إتاحة برامج تحويلية لمجاميع الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات وبدأو فى سوق العمل، بما يحقق تغيير تخصصات لاستهداف مجالات سوق عمل أكثر إمكانية لتوفير دخل أكثر للخريجين وعلى سبيل المثال قطاع الحاسبات والمعلومات تم عمل دراسات مستفيضة فى العالم ونتحدث الآن عن درجات وشهادات ماجستير مهنية تحويلية يتم من خلالها فتح سوق العمل لجميع التخصصات فى المجالات العلمية، وعلى حسب الاحتياج يتم التوسع فى البرامج التحويلية ، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تغييرات فى اللائحة الداخلية، موضحا أن ذلك يتماشى مع ما أشار إليه الرئيس السيسى بضرورة الانتباه إلى قطاعات الذكاء الاصطناعى التي توفر فرص عمل للخريجين بعيدا عن قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وهو ما تم تطبيقه خلال موسم التنسيق اذ تم تقليص أعداد المقبولين فى كليات العلوم الإنسانية نظرا لعدم الاحتياج إلى هذه الاعداد المتضخمة وتم النظر للأمر من زاوية أضخم فى القطاع الهندسى والتكنولوجى والحاسبات والذكاء الاصطناعى التي تشهد انفتاح فى سوق العمل للسنوات القادمة .

وكشف الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن تفاصيل واستعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب المستجدين المقبولين من مكتب التنسيق بكليات جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق ل " الخليج 365" أن جامعة القاهرة انهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2024/ 2025، لاستقبال حوالى 260 ألف طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية ومرحلتي البكالوريس والدراسات العليا، لافتا إلى انهاء الترتيبات الخاصة بلستقبال الطلاب المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجارى بدء العام الجامعى الجديد، لافتا الى تنظيم برنامج استقبال الطلاب بحضور موسيقى الشرطة وعرض للجوالة وانشطة الجامعة والأسر الطلابية بمحيط مبنى القبة للتعريف بالأنشطة التى تقدمها الجامعة .

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن الجامعة انتهت من اجراءات المراجعة الداخليّة للبنية التحتية وكذلك منظومة الكهرباء والقاعات الدراسية والمدرجات على مستوى كافة الكليات لاستقبال الطلاب فضلا عن تنظيم الكليات يوم تعريفى للطلاب المستجدين يتناول تاريخ جامعة القاهرة وكلياتها وكذلك الاقسام العلمية ومكانة الجامعة محلياً وعالمياً.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق على الاستمرار فى اجراءات الكشف الطبى على الطلاب المستجدين بما يضمن اعداد وتجهيز ملف طبى لكل طالب بالحالة الصحية العامة لكل طالب بما يمكن من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا للطلاب فى حالة اكتشاف اى اصابة بأمراض من خلال مستشفى الطلبة ومستشفيات قصر العينى فى الحالات الكبيرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن مجلس الجامعة حريص علىىسرعة إعلان الجداول الدراسية وأماكن المحاضرات وتوزيعها على الطلاب ونشرها من خلال المواقع الرسمية للكليات ، مع ضرورة العمل على حل أى مشكلات قد تطرأ أو تواجه الطلاب مع بداية العام الجامعى الجديد ، مشددا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول لانطلاق العام الجامعى وكذلك الانتظام فى المحاضرات الدراسية.

ولفت الدكتور محمد سامى عبد الصادق إلى أنه تم التنسيق أيضا مع قطاع الأمن الإدارى بالجامعة لتنظيم عمليات دخول وخروج الاشخاص والسيارات للحرم الجامعى مع وضع لوحات استرشادية للطلاب بالكليات تضم خريطة جامعة القاهرة والحرم الجامعى ومواقع الكليات وذلك فى إطار التيسير على الطلاب الجدد لسرعة التعرف على الجامعة.

واستطرد الدكتور محمد سامى عبد الصادق ، أن من ضمن استعدادات جامعة القاهرة للعام الجامعى الجديد ، وضع الخريطة الأولية للمواسم الثقافية والأنشطة الطلابية للعام الجامعي بما يضمن تنظيم ندوات توعوية يشارك فيها الشخصيات العامة لتعريف الطلاب بحجم المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى الدولة المصرية وحجم الانجازات فى مختلف القطاعات بالدولة فى إطار توجيهات القيادة السياسية وذلك بهدف رفع الوعى والتثقيف لدى الطلاب، وكذلك استعراض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 2030 والتى وضعها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالإضافة الى استعراض الأنشطة الرياضية بالجامعة والمدينة الرياضية بجامعة القاهرة التى تضم ملاعب مجهزة وتشجيع الطلاب على الاشتراك فى مبادرة 100 يوم رياضة التى تتزامن مع العام الجامعى الجديد، وكذلك التعريف بالمسابقات الطلابية فى المجالات العلمية بما يضمن تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب سواء المستجدين أو القدامى.

واكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب ذوى الهمم وإتاحة المنشآت بالجامعة لاستقبالهم دون أى معوقات وتقديم كل سبل الدعم لهؤلاء الطلاب للحصول على الخدمات التعليمية وكل صور الدعم الخاص بأساليب الدراسة لهؤلاء الطلاب

وذكر الدكتور محمد سامى أن من ضمن استعدادات العام الجامعى مراجعة المدن الجامعية لتكون جاهزة لاستقبال حوالى 14 ألف طالب وطالبة من حيث تهيئة غرف الطلاب ودورات المياه ومكتبة المدينة وصالات المطاعم حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب ، لافتا إلى أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمنظومة شاشات تفاعلية وأيضا بمكتبة مركزية وصالات يتم استخدامها فى المذاكرة وكذلك تشغيل الشاشات الكبيرة فى المدينة فى المسابقات الرياضية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على جاهزية الفرع الدولى لجامعة القاهرة لاستقبال الطلاب حيث تم انهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالفرع الدولى وإضافة ما يزيد على 10 قاعات دراسية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية والأجهزة المعملية الحديثة التى تعتمد على التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة انهت كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام حوالى 210 ألف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظيم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الجداول الدراسية والمحاضرات جاهزة لإعلانها على الطلاب ، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة الكليات للقاعات الدراسية وإجراء الصيانة اللازمة خلال الإجازة الصيفية، لتكون على اتم استعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه تم الانتهاء من الكتاب الجامعى على مستوى كليات الجامعة، موضحا أن الكتب أصبحت جاهزة إلكترونيا على منصة الجامعة لتحميلها إلكترونيا، لافتا إلى أن الجديد هذا العام العمل على تجهيز كروت ذكية إلكترونية للدخول إلى الحرم الجامعى بديلة للكارت الجامعى التقليدي.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى استمرار إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة بداية من التسجيل وسداد الرسوم وحجز الموعد والخضوع للكشف الطبي، والتي تسير فى سهولة ويسر دون أي مشكلات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على الانتهاء من صيانة مبانى المدن الجامعية بجامعة حلوان لتسكين الطلاب بشكل سريع فور بدء الدراسة بداية من تسكين الطلاب القدامى بالفرق الدراسية الأعلى وحتى الانتهاء من تسكين الطلاب المستجدين بكليات الجامعة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمطعم المركزى للمدينة وتعاقدات الوجبات الغذائية للطلاب بالمدن الجامعية، فضلا عن مراجعة وتجهيز كافتيرات الكليات لخدمة الطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة اعدت خريطة متكاملة للأنشطة الطلابية فى ظل الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة 100 يوم رياضة، خاصة وأن الجامعة تمتلك نادى جامعة حلوان الذى يعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وإشراكهم فى مختلف الأنشطة الرياضية سواء مسابقات داخل الجامعة أو بالاشتراك مع جامعات أخرى، مع تشكيل مجموعات طلابية لتشجيع طلاب نادى جامعة حلوان.



وأشار الدكتور السيد قنديل على جاهزية الجامعة الاهلية لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم كافة الخدمات للطلاب بالجامعة الأهلية وجاهزية أعضاء هيئة التدريس من اليوم الأول والعمل على انتظام المحاضرات بالتزامن مع بدء الدراسة.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، على جاهزية الجامعة على استقبال حوالى 85 ألف طالب وطالبة فى 19 كلية ومعهدين، من خلال تنظيم حفل استقبال عام للطلاب بالإضافة إلى يوم تعريفى على مستوى الكليات لتعريف الطلاب بالجامعة وقطاعات الكليات وتصنيف جامعة كفر الشيخ فى التصنيفات الدولية بالإضافة إلى استعراض البرامج الدراسية الجديدة فى الكليات وفرص التوظيف فى سوق العمل.

وأضاف الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن قطاعات الجامعة الثلاثة على اتم الاستعداد سواء قطاع شئون التعليم والطلاب والمعنى بملف الطلاب بمرحلة البكالوريس والليسانس ومتابعة جداول المحاضرات وتوزيع الطلاب وتجهيز القاعات والمدرجات ، مؤكدا جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، وكذلك قطاع الدراسات العليا لاستقبال طلاب مرحلة الدراسات العليا، إضافة إلى تجهيز قطاع شئون خدمة المجتمع خريطة العمل خلال العام الجامعى للمشاركة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان" من خلال القوافل الطبية وكذلك تعريف الطلاب بهذه المبادرات التي تستهدف بناء الانسان المصرى باعتبار أبرز محاور التنمية فى الدولة المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على استعداد الجامعة لتنظيم احتفالات خلال الفترة الأولى لانطلاق الدراسة كونها تتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر، وذلك فى إطار الموسم الثقافي للجامعة، حيث سيتم تنظيم ندوات ولقاءات فى الكليات مع القادة المشاركين فى حرب أكتوبر بهدف تعريف الطلاب بهذا الانتصار العظيم وما قامت بها مصر لاسترداد الأرض بما يضمن تنمية الوعى لدى الطلاب وكذلك تعزيز الهوية المصرية لديهم، فضلا عن إعداد خطة متكاملة للأنشطة الرياضية على مدار الفصل الدراسى الأول تضمن تحقيق منافسات بين الطلاب فى كليات الجامعة.