شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا عددا من المناطق شمال حيفا برشقة صاروخية من نوع "فادي 1" والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله قال: "قصفنا عددا من المناطق شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية من نوع فادي 1".

وأضافت القناة أن وكالة رويترز عن مصدر أمني قال إن الجيش اللبناني انسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

