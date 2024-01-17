الرئيس المصري يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة

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دبي - محمود عبدالرازق - وحذر السيسي، خلال لقائه مع وزير خارجية اليونان، جورج جيرابتريتيس، من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مؤكداً أن "مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف".
من جهته، اتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري، مؤكداً أن الأزمة الحالية أكدت مجدداً الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط.
أمس, 11:18 GMT
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
أمس, 11:50 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.