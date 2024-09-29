شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مدينة صور جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الاحتلال الإسرائيلى ‏غارات استهدفت مدينة صور جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من "مرجعيون" بجنوب لبنان، إن هناك تطورات متلاحقة في الجنوب إذ إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة في القطاع الشرقي، إضافة إلى الغارات التي شنها على قضاء النبطية وصور، وطالت الغارات شرق لبنان تحديداً في البقاع وبعلبك وصولا إلى بعلبك الهرمل الواقعة في شمال شرق البلاد.