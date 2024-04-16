شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ الأمطار بالإمارات.. الصلاة في المنازل والعمل عن بُعد وتصريف تجمعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعميمًا لجميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان "صلوا في بيوتكم"، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء.

‏وأعلنت دائرتا الموارد البشرية بعجمان والشارقة استمرار العمل عن بُعد ليوم غدٍ الأربعاء، لموظفي حكومة عجمان، نظرًا إلى ظروف وتقلبات الطقس، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل حسبما تحدد السلطة المختصة في الجهة الحكومية. فرق الطوارئ المشتركة وقال المكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن فرق الطوارئ المشتركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة سخرت كل الإمكانيات والموارد للتعامل مع كل الحالات المصاحبة للحالة الجوية السائدة في الدولة.

وتعاملت فرق الطوارئ المعنية في القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط مع حالات الأمطار الغزيرة لضمان سلامة الجمهور وممتلكاته.

تسهيل حركة المرور وانتشرت الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة لضمان تسهيل حركة المرور دون عوائق أو حوادث، وتيسير حركة المارة، وتوجيه الجمهور بعيدًا عن تجمعات المياه.

ووُضعت سيارات الإسعاف الوطني في حالة استعداد كامل لتلبية أي بلاغات في كل أنحاء الإمارة.

وتعاملت الفرق المختصة في دائرة البلدية والتخطيط مع تجمعات الأمطار، وإدارة سحبها وتصريفها بمختلف الآليات والمعدات وفق أحدث الأنظمة المتطورة، والحد من تأثيرات الأمطار الغزيرة التي سجلت نسب هطول عالية.

تعليمات السلامة ودعا الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عموم الجمهور إلى عدم الخروج إلا لحالات الضرورة، وتوخي الحذر في أثناء القيادة، وتجنب التوجه إلى مجاري الأودية، والالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حفاظًا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

و أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مواصلة جهود الفرق المختصة التعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة، حرصًا على سلامة أفراد المجتمع.