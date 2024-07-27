شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة.. كيف أصيب ترامب في أذنه خلال محاولة الاغتيال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدر الحديث مرة أخرى عن محاولة اغتيال دونالد ترامب، التي فشلت، وما بقي منها إلا إصابة ترامب في أذنه، وهذا ما حدث بشأنه تطورات، لا سيما مع إثارة العديد من الشكوك بشأن ذلك.

وبحسب فرانس برس، رد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، بنشر بيان لطبيبه السابق يؤكد فيه أنّ الجرح ناجم عن رصاصة وليس "شظية". إصابة ترامب في أذنه وأوضح روني جاكسون طبيب ترامب السابق، على منصة "تروث سوشال"،: "لا يوجد دليل على الإطلاق على أنه كان أيّ شيء آخر غير رصاصة".

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، قال لمشرعين أميركيين الأربعاء إنّ هناك بعض الشكوك "إن كانت رصاصة أو شظية، كما تعلمون، ما أصاب أذنه". محاولة اغتيال ترامب ولم يصدر أيّ تأكيد لطبيعة جرح ترامب من أي جهة طبية أو من سلطات إنفاذ القانون.

كان ترامب أصيب في أذنه اليمنى خلال تجمّع انتخابي في 13 يوليو الماضي في بنسلفانيا، ونجا من محاولة اغتيال عندما أطلق مسلّح 8 رصاصات عليه.

