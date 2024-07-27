الخليج اليوم .. اليمن.. غارات أميركية بريطانية تستهدف الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شنت المقاتلات الأميركية البريطانية، الخميس، غارات على مواقع لجماعة الحوثي، في محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، والتي حولتها إلى قاعدة لتنفيذ الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، مساء الخميس، إن الطيران الأميركي البريطاني استهدف مطار الحديدة بعدة غارات جوية.

وذكرت أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 5 غارات على مطار الحديدة الدولي".

ونفذت جماعة الحوثي، وعقب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، سلسلة هجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وبحر العرب، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة الدولية، شن سلسلة غارات في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين بهدف تقليص قدراتهم العسكرية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القوات الأميركية تدمير صاروخين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران، قبيل إطلاقهما باتجاه سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تدمير صاروخين على منصات إطلاق في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا.