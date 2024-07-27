شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يغلق مرتفعًا 1.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت على صعود مع نهاية التعاملات.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 27ر654 نقطة، أو 6ر1%، ليصل إلى 34ر40589 نقطة. نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 88ر59 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 10ر5459 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16ر176 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 88ر17357 نقطة.

