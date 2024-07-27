الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يغلق مرتفعًا 1.6%

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يغلق مرتفعًا 1.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت على صعود مع نهاية التعاملات.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 27ر654 نقطة، أو 6ر1%، ليصل إلى 34ر40589 نقطة.

نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 88ر59 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 10ر5459 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16ر176 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 88ر17357 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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