الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي: مازلنا أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني - وزير الدفاع السعودي يناقش أوضاع المنطقة مع نظيره البريطاني الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤

منظمة الصحة العالمية تكشف عن أمراض يتسبب نوعها بوفاة 84% من المصريين الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤

كاراغر: صلاح لا يلعب جيداً.. واستبعاده "قرار صحيح" الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤

وزير الخارجية السعودي: مازلنا أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤

هنية يعلن شروط حماس لقبول وجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل سلطان عمان في قصر الوطن الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألباني الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو) الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

الإمارات تتصدر سباق تكنولوجيا الكم إقليمياً الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

الإمارات تؤكد في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤