الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي: مازلنا أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني - وزير الدفاع السعودي يناقش أوضاع المنطقة مع نظيره البريطاني الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤
منظمة الصحة العالمية تكشف عن أمراض يتسبب نوعها بوفاة 84% من المصريين الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤
كاراغر: صلاح لا يلعب جيداً.. واستبعاده "قرار صحيح" الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤
وزير الخارجية السعودي: مازلنا أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤
هنية يعلن شروط حماس لقبول وجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل سلطان عمان في قصر الوطن الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألباني الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو) الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
الإمارات تتصدر سباق تكنولوجيا الكم إقليمياً الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
الإمارات تؤكد في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
مصر ترد على مزاعم إسرائيلية.. وتوجه رسالة لنتنياهو الاثنين ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٤