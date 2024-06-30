الخليج اليوم .. طيران الإمارات ترفع رواتب وبدلات موظفيها وتزيد إجازات الأمومة والأبوة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قررت مجموعة «طيران الإمارات» رفع رواتب موظفيها الأساسية مع البدلات الثابتة اعتباراً من يوليو 2024.

وقالت المجموعة إن التغيرات الجديدة تشمل زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو.

وتشمل المزايا أيضاً، زيادات تراوح بين 10 إلى 15% في بدلات الإقامة والسكن.

وفي تفاصيل الرسالة التي حصلت «البيان» على نسخة منها، فقد أعلنت طيران الإمارات عن عدد من التغييرات في الرواتب والمزايا لموظفيها، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يوليو 2024.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإن هذه التغييرات تعكس التزام المجموعة بدعم موظفيها وتعزيز طموح مجموعة طيران الإمارات في أن تكون الأفضل في قطاعي الطيران والخدمات الجوية.

وستقدم التغييرات الجديدة، سياسات أكثر شمولاً وتوجهاً نحو العائلات مع التركيز على تحسين صحة ورفاهية جميع الزملاء.

الزيادات

وتبدأ التغييرات بالرواتب، حيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 4% على بدل المواصلات وبدل الإِثْبَات للمواطنين الإماراتيين، وزيادة بنسبة 4% على بدل الطيران وبدل الإنتاج لطاقمي قمرة القيادة والضيافة، وزيادة بنسبة 15% على بدل السكن لمستويات الموظفين من «إي كيه 01» إلى «إي كيه 06» ومن «سي سي 00» إلى «سي سي 04»، وأخيراً «آي تي 06»، بالإضافة زيادة بنسبة 10% على بدل السكن لمستويات الموظفين من «إي كيه 07» فما فوق؛ و «إف دي 04» إلى «إف دي 07»، و«سي سي 05» إلى «سي سي 07»، و«آي تي 07» إلى «آي تي 10» و«تي إي / تي إس 01» إلى «تي إي / تي إس 04».

وأشار البيان إلى أنّ توضيح تفاصيل الراتب الأساسي الجديد، والمخصصات الثابتة في خطاب تعديل العقد على البوابة الإلكترونية للموارد البشرية، يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.

المزايا

كما أعلنت الشركة عن عدد من المزايا تتلخص في زيادة في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يومًا، وزيادة في فترة استراحة الرضاعة للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين في اليوم، وزيادة في إجازة الوالدين المدفوعة الأجر من 5 إلى 10 أيام عمل، وإلغاء مساهمة الموظف في أقساط التأمين على الحياة لمستويات الموظفين من «إي كي 01» إلى «إي كيه 05» وما يكافئها من الدرجات، حيث ستتحمل الشركة الآن هذه التكلفة، بالإضافة إلى تحسين إجازة المرضى طويلة الأجل لمستويات الموظفين من «إي كي 01» إلى إي كيه 08" وما يكافئها، وسيسري تنفيذ هذا البند اعتباراً من سبتمبر 2024، وزيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم، والذي سيسري أيضاً تنفيذه من 1 سبتمبر 2024.

وكشفت الشركة عن أنّه سيتم نشر تفاصيل تغييرات إجازة الأمومة والرضاعة والأبوة، بما في ذلك أهلية الاستحقاق، في نشرة منفصلة، ونشر تفاصيل إجازة المرضى طويلة الأجل في نهاية شهر أغسطس.

الاستثناءات

وأوضح البيان أنَّ زيادة الراتب الأساسي لن تنطبق على الموظفين الذين: لم يكملوا فترة الاختبار في أو قبل 1 يوليو 2024، أو يقدمون إشعار الاستقالة في 1 يوليو 2024، أو لديهم تحذير مكتوب نهائي ساري المفعول أو إنذار من المستوى الثالث ساري المفعول في 1 يوليو 2024، أو يخضعون لإجراءات تأديبية قد تؤدي إلى الفصل.