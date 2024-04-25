شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع شهداء المقابر الجماعية في مستشفى ناصر إلى 392 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - تواصل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني عمليات الانتشال لعشرات الشهداء الذين تم دفنهم في المقبرة الجماعية في باحات مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، ومحاصرتها للمستشفى، وقد تم انتشال 392 شهيداً من المقبرة الجماعية.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم العثور من بين الشهداء على جثامين 20 طفلاً، بالإضافة إلى وجود شهداء مكبلين.وأوضحت أن 60 % من الشهداء لم يتم التعرف على هوياتهم، نظراً لتعمد الاحتلال دفنها عميقاً في الأرض لإخفاء جريمة الإبادة الجماعية التي حدثت في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.وأكدت وجود أكثر من 2000 مفقود في مدينة خان يونس وحدها، وستة آلاف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية التي تحولت لكومة من الركام يصعب فيها انتشال الشهداء.