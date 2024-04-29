شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية ضد المليشيات الإرهابية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الصومالى، اليوم الاثنين، عملية عسكرية ضد فلول المليشيات الإرهابية فى بعض المناطق التابعة لمدينة بولوبورتو بمحافظة هيران جنوب الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية تهدف إلى تعقب بعض عناصر المليشيات الإرهابية التي تتحصن في المناطق الواقعة على ضفاف النهر.

وأضافت الوكالة أن الجيش الصومالي شن أيضا عملية عسكرية في المناطق التابعة لمحافظة بكول، أسفرت عن اعتقال بعض الأشخاص الذين يشتبه أنهم على صلة بالمليشيات الإرهابية.