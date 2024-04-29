الخليج اليوم .. عقد صيني قطري لتشييد 18 ناقلة غاز مسال بقيمة 6 مليارات دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت "قطر للطاقة" اليوم توقيع عقد لتشييد 18 ناقلة غاز طبيعي مسال مع مؤسسة الصين الحكومية بـ6 مليارات دولار في إطار برنامجها لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال.

وقالت الشركة القطرية إن بناء السفن الجديدة، بحجم 271 ألف متر مكعب لكل واحدة منها، تتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، سيجري في حوض "هودونغ-جونغوا" لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".

وأكد الكعبي على عزم "قطر للطاقة" الوفاء بالتزامها بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية.

يشار إلى أنه في عام 2023، صدرت قطر كميات كبيرة للصين من النفط الخام بلغت 8.6 مليون طن، والنافثا بحجم 2.3 مليون طن، وغاز البترول المسال بـ2.2 مليون طن، والهيليوم 650 مليون قدم مكعبة بالإضافة إلى توريد 1.6 مليون طن من البتروكيماويات التي تشمل الأسمدة والبوليمرات والكيماويات.

المصدر: وكالة "قنا" القطرية