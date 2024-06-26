شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن لدول مجلس التعاون جهودًا واضحة وجلية في تعزيز علاقتهما مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم على شرفه بالعاصمة برازيليا، بحضور عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.

وأوضح البديوي أن الحضور الكبير لعدد من الشخصيات الرسمية البرازيلية وسفراء الدول المعتمدة في برازيليا يجسد المكانة التي تحظى بها دول مجلس التعاون لدى البرازيل والمجتمع الدولي من جهة.

وقدم شرحًا لأهداف زيارته لجمهورية البرازيل الاتحادية، وما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الزيارة.