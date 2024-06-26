شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس إنسايدر: الصين تسعى إلى تعظيم استثماراتها في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزداد آمال الصين بتعظيم استثماراتها في السعودية بمليارات الدولارات من خلال مشروع نيوم الضخم، وغيره من المشروعات السعودية الكبرى.

وفي معرض أقيم مؤخراً في هونج كونج قدمت المملكة العربية السعودية رؤيتها المستقبلية لمدينة نيوم الضخمة وكان من بين ذلك تصاميم ذا لاين المبنى السكني مترامي الأطراف المكون من ناطحتي سحاب والذي من المفترض في الأصل أن يعيش به تسعة ملايين شخص، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

كما عرضت المملكة خططًا لإنشاء شبكة من الأنفاق تحت الأرض يمكن للسكان استخدامها للتنقل بين مناطق مختلفة ومنتجع صحراوي للتزلج في الجبال. جذب الاستثمارات وفق رؤية 2030 وكان ذلك جزءًا من خطة المملكة العربية السعودية لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة للمشروع الذي يعد محور استراتيجية رؤية 2030.

تهدف رؤية 2030 إلى إعادة توجيه اقتصاد السعودية بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو الابتكار والتكنولوجيا.

وفي ضوء ما قد يتكلفه المشروع الذي تقول التقارير إنه قد يصل إلى أكثر من تريليون دولار، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطعيم ذلك بجذب المزيد من الاستثمارات والشركاء. تحالف تكنولوجي متزايد مع الصين تتحلى الصين بمرونة أكبر تريدها السعودية كما أن التكنولوجيا أحد المجالات الرئيسية للتعاون الأخير بين الدولتين حيث تعمل المملكة العربية السعودية مع الصين في مشاريع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المتابعة الحية خلال سعيها لتحويل نفسها إلى قوة عظمى في مجال التكنولوجيا.

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وقال روبرت موجيلنيكي المحلل في معهد دول الخليج العربية في واشنطن:" إن المستثمرين الصينيين يرون على الأرجح فرصًا في نيوم في قطاعات تشمل البناء والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات المرتبطة بالمدن الذكية".

أضاف موجيلنيكي: "من المرجح أن يرى الفاعلون الاقتصاديون الصينيون المهتمون بنيوم أهمية طويلة الأجل للمشاريع مع فرص مختلفة لتحقيق الأرباح". أهمية السعودية بالنسبة للصين وترى الصين في السعودية محور لفرص تجارية كبيرة، وفي أبريل وقعت شركة "ألات" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة مع شركة "داهوا تكنولوجي" إحدى أهم شركات تكنولوجيا المتابعة في الصين وهذا جانب من جوانب مشاركة الصين في نيوم.

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