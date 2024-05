شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحذر من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع #غزة.#اليوم



قطاع غزة

حذر البرلمان العربى من بدء كيان الاحتلال التمهيد لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني، محملًا الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان.وطالب، في بيان اليوم، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان. وندد البرلمان العربى بالصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.وجدد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.