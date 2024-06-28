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الخليج اليوم .. السعودية.. مخالفة بحق "ناقة" تقود مرتكبها إلى السجن(فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انتهت مخالفة طريفة لرجل سعودي بسجنه بتهمة إتلاف الممتلكات العامة بعد أن تورط برش طلاء أبيض على تمثال ناقة يرمز لمكانة الإبل في البلاد.

وأقدم الرجل على رش الطلاء البخاخ على تمثال ناقة معروف في منطقة القصيم، التي تتمتع الإبل فيها وفي عموم بقيمة معنوية ومادية كبيرة، قبل أن يفاجئ بردة الفعل على تصرفه.

 

وأعلن الأمن العام السعودي، أن شرطة منطقة القصيم قبضت على صاحب الطلاء لإتلافه ممتلكات عامة والعبث بها.

 

وظهر الرجل مقيد اليدين قبل إحالته إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيق في الحادثة، التي لا يبدو أن دوافعها تتعدى اللهو المخالف للقوانين.


 

ويلجأ ملاك الإبل إلى تمييز جزء من جسد الناقة أو الجمل فيما يعرف بـ "الوسم" الذي يتشابه لدى القطيع الواحد ويختلف عن القطعان الأخرى، بحيث يسهل معرفة مالك أي ناقة تاهت عن قطيعها.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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