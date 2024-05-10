شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

قصف عنيف

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات في بيان، أن الأطقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء والعديد من الجرحى من تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للقصف شمال المخيم.وفي جنوب قطاع غزة، واصلت الدبابات ومدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وقد تسبب القصف بدمار في كافة البلدات الشرقية لمدينة رفح والتي تتعرض لاجتياح بري لليوم الرابع على التوالي.