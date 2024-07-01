شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مناطق متعددة من غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح يوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 22 فلسطينيًا من مناطق متفرقة تعرضت لقصف إسرائيلي في الشجاعية والكرامة والشيخ رضوان بمدينة غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

ومن بين الشهداء أحد كوادر الدفاع المدني الذي استشهد بعد استهدافه في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مخلفة دمارًا هائلًٍا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

37877 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 268 على التوالي، إلى 37877 شهيدًا، ونحو 86969 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 43 فلسطينيًا وإصابة 111 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوافر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.