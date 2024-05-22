شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عربي باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تعكس اقتناعاً حقيقياً بحل الدولتين، ورغبة صادقة لدى هذه الدول في الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه، فضلاً عن كونها تُمثل علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية دول العالم التي لم تُقدم على هذه الخطوة مراجعة مواقفها، والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، مؤكداً أن الاعتراف بفلسطين يعكس إيماناً حقيقياً بحل الدولتين، ويرسم مساراً مختلفاً عن نهج العنف، ويُسهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة بأسرها. حق الشعب الفلسطيني في نفس السياق، رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه انتصار للعدالة، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال البرلمان ، في بيان له اليوم، إن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردًا عمليًا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية التي لن يُكتب لها النجاح.

ودعا البرلمان مجددًا، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف، كونها خطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا، والمستند لقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، وشعب فلسطين وقضيته العادلة. رابطة العالم الإسلامي كما رحّبَت رابطة العالم الإسلامي بالقرار، وأكّدَ الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن القرارَ يُعبِّر بوضوحٍ عن أنموذج مهم للتحول في الوعي الدولي حيال الحقّ الأصيل للشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وأشاد بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي اتخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول أن تحذوَ حذوها، وقوفًا مع الحقّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني.