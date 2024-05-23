شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: غزة تقترب من خطر المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

35709 شهداء

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي أن العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار، ما يؤدي إلى خطر المجاعة.وأفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان أمس الأربعاء، أن أقل من 100 شاحنة دخلت غزة منذ 6 مايو.وأضاف: شهد الأسبوعان الماضيان دخول أقل كمية من السلع الإنسانية إلى القطاع منذ ديسمبر الماضي، وذلك لمحدودية التشغيل للمعابر الحدودية الجنوبية.وأشار البرنامج إلى أن العوائق العسكرية في رفح تشكل عقبات أمام الوصول إلى مستودعه الرئيسي، ما نتج عنه إيقاف توزيع المواد الغذائية في جنوب غزة.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 229 على التوالي إلى 35709 شهداء، والجرحى إلى نحو 79990 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 62 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 138 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يُنتشلوا لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.