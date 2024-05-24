شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عربي بقرار وقف الهجوم على رفح لـ "العدل الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم لمُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح.

وأكد أن قرار المحكمة يوسّع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أيضا شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة.



وبين أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فورًا،

وذكر أن عدم امتثال إسرائيل لقرار المحكمة، يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

